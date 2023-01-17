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Савва/Сава Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Иван Васильев

Мать: Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева

ИВ-1766: Саве 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Саве 11 лет, г.р. 1756 ИВ-1770: Саве 15 лет, г.р. 1755 ИВ-1771: Савве 14 лет, г.р. 1757 ИВ-1772: Савве 16 лет, г.р. 1756 ИВ-1773: Савве 17 лет, г.р. 1756
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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