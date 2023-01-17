Савва/Сава Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
1755
ИВ-1766: Саве 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Саве 11 лет, г.р. 1756 ИВ-1770: Саве 15 лет, г.р. 1755 ИВ-1771: Савве 14 лет, г.р. 1757 ИВ-1772: Савве 16 лет, г.р. 1756 ИВ-1773: Савве 17 лет, г.р. 1756
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно