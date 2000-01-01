Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1766: Марии Естифеевой 40 год, г.р. 1726 ИВ-1767: Марии Естифеевой 41 год, г.р. 1726 ИВ-1770: Марии Естифеевой 45 лет, г.р. 1725 ИВ-1771: Марии Евстифеевой 44 года, г.р. 1727 ИВ-1772: Марии Евстифе... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Сын: Савва/Сава Иванов
Отец ребёнка: Иван Васильев
ИВ-1766: Саве 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Саве 11 лет, г.р. 1756 ИВ-1770: Саве 15 лет, г.р. 1755 ИВ-1771: Савве 14 лет, г.р. 1757 ИВ-1772: Савве 16 лет, г.р. 1756 ИВ-1773: Савве 17 лет, г.р. 1756
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Васильев
ИВ-1773: Марии 3 года, г.р. 1770
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Васильев
Смерть
Неизвестно