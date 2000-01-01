Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Евстахиева/Евстифеева/Естифеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1725 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1766: Марии Естифеевой 40 год, г.р. 1726 ИВ-1767: Марии Естифеевой 41 год, г.р. 1726 ИВ-1770: Марии Естифеевой 45 лет, г.р. 1725 ИВ-1771: Марии Евстифеевой 44 года, г.р. 1727 ИВ-1772: Марии Евстифе... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Сын: Савва/Сава Иванов

Отец ребёнка: Иван Васильев

ИВ-1766: Саве 10 лет, г.р. 1756 ИВ-1767: Саве 11 лет, г.р. 1756 ИВ-1770: Саве 15 лет, г.р. 1755 ИВ-1771: Савве 14 лет, г.р. 1757 ИВ-1772: Савве 16 лет, г.р. 1756 ИВ-1773: Савве 17 лет, г.р. 1756
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Васильев

ИВ-1773: Марии 3 года, г.р. 1770
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Васильев

Смерть
Неизвестно
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