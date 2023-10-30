Клементий Савельев
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смерти15.01.1801
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Савелий Иванов
Мать: не указана
МК-1801 15.01.1801 Деревни Маркова у крестьянина Савы Иванова сын Климонт 4 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1801
МК-1801 15.01.1801 Деревни Маркова у крестьянина Савы Иванова сын Климонт 4 лет неизвестною болезнию