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Клементий Савельев

Место рождения

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

15.01.1801

Пол

Мужской

Отец

1755 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Савелий Иванов

Мать: не указана

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 15.01.1801 Деревни Маркова у крестьянина Савы Иванова сын Климонт 4 лет неизвестною болезнию
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
15.01.1801
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1801 15.01.1801 Деревни Маркова у крестьянина Савы Иванова сын Климонт 4 лет неизвестною болезнию
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