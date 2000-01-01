Исай Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1716
Сын: Сава Исаев/Саватиев
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1763: Саве Исаеву 51 год,г.р. 1712 ИВ-1766: Саве Саватиеву 50 лет,г.р. 1716 ИВ-1767: Саве 49 лет,г.р. 1718 ИВ-1770: Саве 54 года,г.р. 1716 ИВ-1771: Саве 53 года,г.р. 1717 ИВ-1772: Саве 55 лет, г.р.... Показать все
Смерть
Неизвестно