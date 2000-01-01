Исай Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исай Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1716

Сын: Сава Исаев/Саватиев

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1763: Саве Исаеву 51 год,г.р. 1712 ИВ-1766: Саве Саватиеву 50 лет,г.р. 1716 ИВ-1767: Саве 49 лет,г.р. 1718 ИВ-1770: Саве 54 года,г.р. 1716 ИВ-1771: Саве 53 года,г.р. 1717 ИВ-1772: Саве 55 лет, г.р.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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