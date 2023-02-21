Сава Исаев/Саватиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1716
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1716
Отец: Исай Афанасьев
Мать: не указана
ИВ-1763: Саве Исаеву 51 год,г.р. 1712 ИВ-1766: Саве Саватиеву 50 лет,г.р. 1716 ИВ-1767: Саве 49 лет,г.р. 1718 ИВ-1770: Саве 54 года,г.р. 1716 ИВ-1771: Саве 53 года,г.р. 1717 ИВ-1772: Саве 55 лет, г.р.... Показать все
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Савина
Мать ребёнка: Елена Иванова
ИВ-1763: Ирине 18 лет, г.р. 1745 ИВ-1766: Ирине 20 лет, г.р. 1746 ИВ-1767: Ирине 20 лет, г.р. 1747 ИВ-1770: Ирине 24 лет, г.р. 1746 ИВ-1771: Ирине 23 лет, г.р. 1748 ИВ-1772: Ирине 25 лет, г.р. 1747
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Иванова
Смерть
Неизвестно