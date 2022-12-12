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Ирина Савина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1716 г.р.

Мать

1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Сава Исаев/Саватиев

Мать: Елена Иванова

ИВ-1763: Ирине 18 лет, г.р. 1745 ИВ-1766: Ирине 20 лет, г.р. 1746 ИВ-1767: Ирине 20 лет, г.р. 1747 ИВ-1770: Ирине 24 лет, г.р. 1746 ИВ-1771: Ирине 23 лет, г.р. 1748 ИВ-1772: Ирине 25 лет, г.р. 1747
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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