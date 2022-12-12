Ирина Савина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Сава Исаев/Саватиев
Мать: Елена Иванова
ИВ-1763: Ирине 18 лет, г.р. 1745 ИВ-1766: Ирине 20 лет, г.р. 1746 ИВ-1767: Ирине 20 лет, г.р. 1747 ИВ-1770: Ирине 24 лет, г.р. 1746 ИВ-1771: Ирине 23 лет, г.р. 1748 ИВ-1772: Ирине 25 лет, г.р. 1747
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно