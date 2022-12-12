Елена Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1721
Отец: не указан
Мать: не указана
ИВ-1763: Елене 49 лет, г.р. 1714 ИВ-1766: Елене 50 лет, г.р. 1716 ИВ-1767: Елене 46 лет, г.р. 1721
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Ирина Савина
Отец ребёнка: Сава Исаев/Саватиев
ИВ-1763: Ирине 18 лет, г.р. 1745 ИВ-1766: Ирине 20 лет, г.р. 1746 ИВ-1767: Ирине 20 лет, г.р. 1747 ИВ-1770: Ирине 24 лет, г.р. 1746 ИВ-1771: Ирине 23 лет, г.р. 1748 ИВ-1772: Ирине 25 лет, г.р. 1747
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сава Исаев/Саватиев
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1770, ИВ-1770: Сава вдов ИВ-1767: Елена жива