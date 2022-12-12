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Елена Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1716 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: не указан

Мать: не указана

ИВ-1763: Елене 49 лет, г.р. 1714 ИВ-1766: Елене 50 лет, г.р. 1716 ИВ-1767: Елене 46 лет, г.р. 1721
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Ирина Савина

Отец ребёнка: Сава Исаев/Саватиев

ИВ-1763: Ирине 18 лет, г.р. 1745 ИВ-1766: Ирине 20 лет, г.р. 1746 ИВ-1767: Ирине 20 лет, г.р. 1747 ИВ-1770: Ирине 24 лет, г.р. 1746 ИВ-1771: Ирине 23 лет, г.р. 1748 ИВ-1772: Ирине 25 лет, г.р. 1747
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сава Исаев/Саватиев

Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
До 1770, ИВ-1770: Сава вдов ИВ-1767: Елена жива
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