Семён Афанасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мой Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1743
Сын: Мокей Семёнов
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1766: Мокею 23 года, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1767: Мокею 23 года, г.р. 1744 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1770: Мокею 27 лет, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1771: Мокею 26 ... Показать все
Смерть
Неизвестно