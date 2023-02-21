Семён Афанасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семён Афанасьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мой Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Мокей Семёнов

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1766: Мокею 23 года, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1767: Мокею 23 года, г.р. 1744 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1770: Мокею 27 лет, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1771: Мокею 26 ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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