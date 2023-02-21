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Мокей Семёнов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Семён Афанасьев

Мать: не указана

ИВ-1766: Мокею 23 года, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1767: Мокею 23 года, г.р. 1744 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1770: Мокею 27 лет, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1771: Мокею 26 ... Показать все
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Стефанида Мокеева

Мать ребёнка: Пелагея Трифонова

ИВ-1771: Стефаниде 6 лет, г.р. 1765
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Мокеева

Мать ребёнка: Пелагея Трифонова

ИВ-1773 Марья 4=1769
Рождение ребёнка
1770

Сын: Павел Мокеев

Мать ребёнка: Пелагея Трифонова

ИВ-1773: Павлу 3 года, г.р. 1770
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Трифонова

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