Мокей Семёнов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1743
Отец: Семён Афанасьев
Мать: не указана
ИВ-1766: Мокею 23 года, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1767: Мокею 23 года, г.р. 1744 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1770: Мокею 27 лет, г.р. 1743 Племянник Ивана Афанасьева ИВ-1771: Мокею 26 ... Показать все
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Стефанида Мокеева
Мать ребёнка: Пелагея Трифонова
ИВ-1771: Стефаниде 6 лет, г.р. 1765
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Мокеева
Мать ребёнка: Пелагея Трифонова
ИВ-1773 Марья 4=1769
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павел Мокеев
Мать ребёнка: Пелагея Трифонова
ИВ-1773: Павлу 3 года, г.р. 1770
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Трифонова