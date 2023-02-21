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Пелагея Трифонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Трифон

Мать: не указана

МК-1765 12.01.1765 Той же деревни [Воробьева] крестьянина Семена ИВАНОВА (ОШИБКА?) сын отрок Мокий Той же вотчины с крестьянской деревни Маркова вдовой Пелагией Трифоновой дочерью полувторым браком ИВ... Показать все
Бракосочетание
12.01.1765

Муж: Второй Муж Мокей Семёнов

Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 12.01.1765 Той же деревни [Воробьева] крестьянина Семена ИВАНОВА (ОШИБКА?) сын отрок Мокий Той же вотчины с крестьянской деревни Маркова вдовой Пелагией Трифоновой дочерью полувторым браком
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Стефанида Мокеева

Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов

ИВ-1771: Стефаниде 6 лет, г.р. 1765
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Мария Мокеева

Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов

Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
ИВ-1773 Марья 4=1769
Рождение ребёнка
1770

Сын: Павел Мокеев

Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов

ИВ-1773: Павлу 3 года, г.р. 1770
Место жительства
Неизвестно
Марково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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