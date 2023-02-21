Пелагея Трифонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1726
Отец: Трифон
Мать: не указана
МК-1765 12.01.1765 Той же деревни [Воробьева] крестьянина Семена ИВАНОВА (ОШИБКА?) сын отрок Мокий Той же вотчины с крестьянской деревни Маркова вдовой Пелагией Трифоновой дочерью полувторым браком ИВ... Показать все
Бракосочетание
12.01.1765
Княжево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
МК-1765 12.01.1765 Той же деревни [Воробьева] крестьянина Семена ИВАНОВА (ОШИБКА?) сын отрок Мокий Той же вотчины с крестьянской деревни Маркова вдовой Пелагией Трифоновой дочерью полувторым браком
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Стефанида Мокеева
Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов
ИВ-1771: Стефаниде 6 лет, г.р. 1765
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Мария Мокеева
Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов
ИВ-1773 Марья 4=1769
Рождение ребёнка
1770
Сын: Павел Мокеев
Отец ребёнка: Второй Муж Мокей Семёнов
ИВ-1773: Павлу 3 года, г.р. 1770
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно