Трифон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трифон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1726

Дочь: Пелагея Трифонова

Мать ребёнка: не указана

ИВ-1766: Пелагее 30 года, г.р. 1736 ИВ-1767: Пелагее 33 года, г.р. 1734 ИВ-1770: Пелагее 35 лет, г.р. 1735 ИВ-1771: Пелагее 34 лет, г.р. 1737 ИВ-1772: Пелагее 36 лет, г.р. 1736 ИВ-1773: Пелагее 47 лет... Показать все
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