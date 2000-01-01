Трифон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1726
Дочь: Пелагея Трифонова
Мать ребёнка: не указана
ИВ-1766: Пелагее 30 года, г.р. 1736 ИВ-1767: Пелагее 33 года, г.р. 1734 ИВ-1770: Пелагее 35 лет, г.р. 1735 ИВ-1771: Пелагее 34 лет, г.р. 1737 ИВ-1772: Пелагее 36 лет, г.р. 1736 ИВ-1773: Пелагее 47 лет... Показать все