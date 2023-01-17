Иван Кириллович
Место рождения
Дата рождения1727
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727
Отец: Кирилл Иванович
Мать: Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мирон Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Лукьян Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Моисей Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устина Ивановна
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Денис Иванович
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1778
Сын: Нестор Иванович
Мать ребёнка: Пелагия Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия Гаврииловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно