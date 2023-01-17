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Иван Кириллович

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Место рождения

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1727

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1727

Отец: Кирилл Иванович

Мать: Евдокия Степановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мирон Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лукьян Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Моисей Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устина Ивановна

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Денис Иванович

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Нестор Иванович

Мать ребёнка: Пелагия Гаврииловна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия Гаврииловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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