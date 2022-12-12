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Лукьян Иванович

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Место рождения

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Иван Кириллович

Мать: Анна Ивановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Тимофей Лукьянович

Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Павел Лукьянович

Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Мария Лукьяновна

Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мариамна Мартиниановна

Место жительства
Неизвестно
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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