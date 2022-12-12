Лукьян Иванович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Иван Кириллович
Мать: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Тимофей Лукьянович
Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна
Рождение ребёнка
1790
Сын: Павел Лукьянович
Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Мария Лукьяновна
Мать ребёнка: Мариамна Мартиниановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мариамна Мартиниановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно