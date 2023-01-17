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Кирилл Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Между 1747 и 1753

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1706 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1711

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Иван Кириллович

Мать ребёнка: Евдокия Степановна

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Степановна

Место жительства
Неизвестно
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Между 1747 и 1753
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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