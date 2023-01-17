Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиМежду 1747 и 1753
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1727
Сын: Иван Кириллович
Мать ребёнка: Евдокия Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1747 и 1753