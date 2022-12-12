Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Ивановна

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Место рождения

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Васюково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Мирон Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Лукьян Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Моисей Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Устина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Денис Иванович

Отец ребёнка: Иван Кириллович

Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Кириллович

Место жительства
Неизвестно
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
1764
Ватагино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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