Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Мирон Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Лукьян Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1758
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1759
Сын: Моисей Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Устина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Рождение ребёнка
1762
Сын: Денис Иванович
Отец ребёнка: Иван Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Кириллович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1764