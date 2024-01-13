Кривенцова (Давыдова) Анна Фёдоровна
Место рожденияг.Кривой Рог
Дата рождения1866
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1887
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кривенцов Михаил
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Моргулис Александра
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фрумина Мария
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
28.09.1907
Сын: Кривенцов Александр Иванович
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бузякова Серафима
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич
Смерть
1921
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Причина смерти: Голодомор
Похороны
Неизвестно
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края