Кривенцова (Давыдова) Анна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривенцова (Давыдова) Анна Фёдоровна

Место рождения

г.Кривой Рог

Дата рождения

1866

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Кривой Рог
Бракосочетание
1887

Муж: Кривенцов Иван Кондратьевич

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кривенцов Михаил

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Моргулис Александра

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фрумина Мария

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
28.09.1907

Сын: Кривенцов Александр Иванович

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бузякова Серафима

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кривенцов Иван Кондратьевич

Смерть
1921
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Причина смерти: Голодомор
Похороны
Неизвестно
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
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