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Кривенцов Михаил
Кривенцов Михаил
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1892
Дата смерти
1982
Пол
Мужской
Отец
Кривенцов Иван Кондратьевич
1866 г.р.
Мать
Кривенцова (Давыдова) Анна Фёдоровна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец:
Кривенцов Иван Кондратьевич
Мать:
Кривенцова Анна Фёдоровна
Смерть
1982
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