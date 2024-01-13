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Кривенцов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Кривенцов Иван Кондратьевич

Мать: Кривенцова Анна Фёдоровна

Смерть
1982
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