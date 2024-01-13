Кривенцов Иван Кондратьевич
Место рожденияСтаница Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Дата рождения1866
Дата смерти1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Бракосочетание
1887
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кривенцов Михаил
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Моргулис Александра
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фрумина Мария
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
28.09.1907
Сын: Кривенцов Александр Иванович
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бузякова Серафима
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
1921
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Причина смерти: Голодомор
Похороны
Неизвестно
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края