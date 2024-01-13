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Кривенцов Иван Кондратьевич

Место рождения

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края

Дата рождения

1866

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Бракосочетание
1887

Жена: Кривенцова Анна Фёдоровна

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кривенцов Михаил

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Моргулис Александра

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фрумина Мария

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.09.1907

Сын: Кривенцов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бузякова Серафима

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кривенцова Анна Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Смерть
1921
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
Причина смерти: Голодомор
Похороны
Неизвестно
Станица Хамкетинская Лабинского уезда Краснодарского края
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