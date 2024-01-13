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(Кривенцова) Ольга
(Кривенцова) Ольга
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1905
Дата смерти
1989
Пол
Женский
Отец
Кривенцов Иван Кондратьевич
1866 г.р.
Мать
Кривенцова (Давыдова) Анна Фёдоровна
1866 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец:
Кривенцов Иван Кондратьевич
Мать:
Кривенцова Анна Фёдоровна
Смерть
1989
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