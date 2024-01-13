(Кривенцова) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кривенцова) Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Кривенцов Иван Кондратьевич

Мать: Кривенцова Анна Фёдоровна

Смерть
1989
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