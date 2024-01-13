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(Кривенцова) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Кривенцов Иван Кондратьевич

Мать: Кривенцова Анна Фёдоровна

Смерть
1973
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