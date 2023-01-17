Куранова (Болдырева) Екатерина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Болдырева) Екатерина Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
07.02.1845 ст.

Муж: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: артиллерийский служащий казак Николай Иванович Куранов -29 лет Невеста: Екатерина Григорьевна - 18 лет дочь девица мещанина Григория Андреевича Болдырева Поручители: мещане Иван Васильевич Ла... Показать все
Рождение ребёнка
14.12.1845 ст.

Дочь: Куранова Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Астраханского .казачьего войска 3 полка конноартиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Григорьевич Болдырев и служащего казака Василия Ивановича Ба... Показать все
Рождение ребёнка
06.03.1847 ст.

Сын: Куранов Иоанн Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: конноартиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов Поручители: служащий урядник Алексей Михайлович Кайдалов и есаула Михаила Михайловича Кайдалова дочь девица Екатерина Григорьев... Показать все
Рождение ребёнка
12.08.1849 ст.

Дочь: Куранова Наталия Николаевна

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: Мещанин Алексей Григорьевич Болдырев и есаула Михаила Михайловича Кайдалова дочь девица Мария Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 фай... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1852 ст.

Дочь: Куранова Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещанин Андрей Григорьевич Болдырев и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 114 номер 54
Рождение ребёнка
17.10.1855 ст.

Сын: Куранов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярской инвалидной команды служащий рядовой Петр Семенович Иванов и и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1858 ст.

Сын: Куранов Семен Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Семен Андреевич Ветлугин и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фа... Показать все
Рождение ребёнка
27.06.1861 ст.

Сын: Куранов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Куранов Николай Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: Мещанин Иван Болдырев и служащего урядника Александра Аристова жена Мария Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 406 номер 59
Смерть
Неизвестно
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