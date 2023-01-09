Куранов Семен (Симеон) Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Семен (Симеон) Николаевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

15.04.1858 ст.

Дата смерти

06.11.1891 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1858 ст.

Отец: Куранов Николай Иванович

Мать: Куранова (Болдырева) Екатерина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Семен Андреевич Ветлугин и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фа... Показать все
Бракосочетание
Около 1888

Жена: Куранова Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1889

Дочь: Куранова Анфиза Семеновна

Мать ребёнка: Куранова Анна Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.

Сын: Куранов Николай Семенович

Мать ребёнка: Куранова Анна Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: запасный рядовой Филипп Васильевич Богатырев и казака Кириллова Василий Михайловича жена Елизавета Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 23 номер 47 В се... Показать все
Смерть
06.11.1891 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Симеон Николаевич Куранов от легочной чахотки в возрасте 33 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 53 номер 131

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