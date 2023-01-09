Куранов Семен (Симеон) Николаевич
Место рождения
Дата рождения15.04.1858 ст.
Дата смерти06.11.1891 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.04.1858 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: отставной казак Семен Андреевич Ветлугин и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 фа... Показать все
Бракосочетание
Около 1888
Жена: Куранова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
Вычислено ?.07.1889
Дочь: Куранова Анфиза Семеновна
Мать ребёнка: Куранова Анна Матвеевна
Рождение ребёнка
08.04.1891 ст.
Сын: Куранов Николай Семенович
Мать ребёнка: Куранова Анна Матвеевна
Восприемники: запасный рядовой Филипп Васильевич Богатырев и казака Кириллова Василий Михайловича жена Елизавета Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 23 номер 47 В се... Показать все
Смерть
06.11.1891 ст.
Умер казак Симеон Николаевич Куранов от легочной чахотки в возрасте 33 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 53 номер 131