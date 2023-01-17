Куранов Николай Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Николай Семенович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 08.04.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Вычислено 1859 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 08.04.1891 ст.

Отец: Куранов Семен Николаевич

Мать: Куранова Анна Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: запасный рядовой Филипп Васильевич Богатырев и казака Кириллова Василий Михайловича жена Елизавета Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 23 номер 47 В се... Показать все
Смерть
Неизвестно
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