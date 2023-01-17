Куранов Николай Семенович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 08.04.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 08.04.1891 ст.
Отец: Куранов Семен Николаевич
Мать: Куранова Анна Матвеевна
Восприемники: запасный рядовой Филипп Васильевич Богатырев и казака Кириллова Василий Михайловича жена Елизавета Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-5 файл 23 номер 47 В се... Показать все
Смерть
Неизвестно