Куранова Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранова Евгения Николаевна

Куранова Евгения Николаевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.12.1845 ст.

Дата смерти

31.12.1845 ст.

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1845 ст.

Отец: Куранов Николай Иванович

Мать: Куранова (Болдырева) Екатерина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: Астраханского .казачьего войска 3 полка конноартиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Григорьевич Болдырев и служащего казака Василия Ивановича Ба... Показать все
Смерть
31.12.1845 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 7 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл184 номер 2

Мы используем куки для улучшения работы сайта.