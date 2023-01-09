Куранова Евгения Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.12.1845 ст.
Дата смерти31.12.1845 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
14.12.1845 ст.
Отец: Астраханского .казачьего войска 3 полка конноартиллерийской N16 батареи бомбандир Николай Иванович Куранов Восприемники: мещанин Иван Григорьевич Болдырев и служащего казака Василия Ивановича Ба... Показать все
Смерть
31.12.1845 ст.
Умерла в возрасте 7 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл184 номер 2