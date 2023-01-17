Куранов Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуранов Дмитрий Николаевич

Куранов Дмитрий Николаевич

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.10.1855 ст.

Дата смерти

15.07.1860 ст.

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1855 ст.

Отец: Куранов Николай Иванович

Мать: Куранова Екатерина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярской инвалидной команды служащий рядовой Петр Семенович Иванов и и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Смерть
15.07.1860 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер от детского припадка в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 362 номер 47
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close