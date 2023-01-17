Куранов Дмитрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения17.10.1855 ст.
Дата смерти15.07.1860 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1855 ст.
Восприемники: Красноярской инвалидной команды служащий рядовой Петр Семенович Иванов и и мещанина Семена Андреевича Ветлугина жена Прасковья Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-... Показать все
Смерть
15.07.1860 ст.
Умер от детского припадка в возрасте 5 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-6 файл 362 номер 47