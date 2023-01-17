Куранова Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1849 ст.
Дата смерти22.08.1849 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1849 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: Мещанин Алексей Григорьевич Болдырев и есаула Михаила Михайловича Кайдалова дочь девица Мария Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 фай... Показать все
Смерть
22.08.1849 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 485 номер 38