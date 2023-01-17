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Куранова Наталия Николаевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

12.08.1849 ст.

Дата смерти

22.08.1849 ст.

Пол

Женский

Отец

1812 г.р.

Мать

Вычислено 1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1849 ст.

Отец: Куранов Николай Иванович

Мать: Куранова Екатерина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: Мещанин Алексей Григорьевич Болдырев и есаула Михаила Михайловича Кайдалова дочь девица Мария Михайловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 фай... Показать все
Смерть
22.08.1849 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 485 номер 38
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