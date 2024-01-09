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Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Место рождения

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхотуров Роман

Мать: Акулина Филипповна

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Нина Георгиевна

Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Вениамин Георгиевич

Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Верхотуров Григорий Георгиевич

Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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