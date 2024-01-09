Верхотуров Георгий (Егор) Романович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Верхотуров Роман
Мать: Акулина Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Нина Георгиевна
Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Александра Георгиевна
Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Вениамин Георгиевич
Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Верхотуров Григорий Георгиевич
Мать ребёнка: Федореева Ефросинья Семёновна
Смерть
Неизвестно