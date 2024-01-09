Федореева Ефросинья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федореева Ефросинья Семёновна

Место рождения

Чалбучи-Килга, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чалбучи-Килга, Нерчинско-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Вениамин Георгиевич

Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Рождение ребёнка
02.03.1930

Сын: Верхотуров Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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