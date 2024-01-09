Федореева Ефросинья Семёновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Александра Георгиевна
Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Вениамин Георгиевич
Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович
Рождение ребёнка
02.03.1930
Сын: Верхотуров Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Верхотуров Георгий (Егор) Романович
Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край