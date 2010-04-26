Верхотуров Григорий Георгиевич
Место рождения
Дата рождения02.03.1930
Дата смерти26.04.2010
ПолМужской
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930
Рождение ребёнка
17.02.1957
Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.03.1962
Сын: Верхотуров Олег Григорьевич
Мать ребёнка: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна
Рождение ребёнка
04.10.1967
Сын: Верхотуров Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна
Смерть
26.04.2010