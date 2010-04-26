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Верхотуров Григорий Георгиевич

Место рождения

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

02.03.1930

Дата смерти

26.04.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1930

Отец: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Мать: Федореева Ефросинья Семёновна

Будюмкан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
17.02.1957

Сын: Верхотуров Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна

Первомайский, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
12.03.1962

Сын: Верхотуров Олег Григорьевич

Мать ребёнка: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна

Рождение ребёнка
04.10.1967

Сын: Верхотуров Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Верхотурова (Бурдинская) Галина Александровна

Смерть
26.04.2010

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