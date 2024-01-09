(Верхотурова) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуполтинных Александр Владимирович
Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуполтинных Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир
Смерть
Неизвестно