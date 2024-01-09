(Верхотурова) Нина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верхотурова) Нина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Мать: Федореева Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуполтинных Александр Владимирович

Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуполтинных Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Полуполтинных Владимир

Смерть
Неизвестно

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