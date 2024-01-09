(Верхотурова) Александра Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Николай Семёнович
Отец ребёнка: Верхотуров Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Верхотурова) Ольга Семёновна
Отец ребёнка: Верхотуров Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Иван Семёнович
Отец ребёнка: Верхотуров Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Михаил Семёнович
Отец ребёнка: Верхотуров Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верхотуров Борис Семёнович
Отец ребёнка: Верхотуров Семён