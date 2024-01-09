(Верхотурова) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Верхотурова) Александра Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Верхотуров Георгий (Егор) Романович

Мать: Федореева Ефросинья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Николай Семёнович

Отец ребёнка: Верхотуров Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Ольга Семёновна

Отец ребёнка: Верхотуров Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Иван Семёнович

Отец ребёнка: Верхотуров Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Верхотуров Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Борис Семёнович

Отец ребёнка: Верхотуров Семён

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