Верхотуров Семён — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верхотуров Семён

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Николай Семёнович

Мать ребёнка: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Верхотурова) Ольга Семёновна

Мать ребёнка: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Иван Семёнович

Мать ребёнка: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Михаил Семёнович

Мать ребёнка: (Верхотурова) Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верхотуров Борис Семёнович

Мать ребёнка: (Верхотурова) Александра Георгиевна

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