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Астафьев Кузьма Егоров

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Астафьев Егор Михайлов

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Панарина Агафья Кузьмина

Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Астафьев Михаил Кузьмин

Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Пелагея Кузьмина

Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Аграфена Кузьмина

Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астафьева Арина Яковлева

Смерть
Неизвестно
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