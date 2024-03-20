Астафьев Кузьма Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: Астафьев Егор Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Панарина Агафья Кузьмина
Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Пелагея Кузьмина
Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Аграфена Кузьмина
Мать ребёнка: Астафьева Арина Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Астафьева Арина Яковлева
Смерть
Неизвестно