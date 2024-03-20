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Астафьев Михаил Кузьмин

Место рождения

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Астафьев Кузьма Егоров

Мать: Астафьева Арина Яковлева

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
1852

Жена: Астафьева Елена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Астафьев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Астафьева Елена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Астафьев Илья Михайлов

Мать ребёнка: Астафьева Елена Кузьмина

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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