Астафьев Михаил Кузьмин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Астафьев Кузьма Егоров
Мать: Астафьева Арина Яковлева
Бракосочетание
1852
Жена: Астафьева Елена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1854
Мать ребёнка: Астафьева Елена Кузьмина
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Астафьева Елена Кузьмина
Смерть
Неизвестно