Астафьева Арина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астафьева Арина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Панарина Агафья Кузьмина

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Астафьев Михаил Кузьмин

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Пелагея Кузьмина

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Аграфена Кузьмина

Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астафьев Кузьма Егоров

Смерть
Неизвестно
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