Астафьева Арина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Панарина Агафья Кузьмина
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров
Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Пелагея Кузьмина
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Аграфена Кузьмина
Отец ребёнка: Астафьев Кузьма Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно