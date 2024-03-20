Панарина (Астафьева) Агафья Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарина (Астафьева) Агафья Кузьмина

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Астафьев Кузьма Егоров

Мать: Астафьева Арина Яковлева

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Место жительства
С 1828
Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Авдотья Ананьева

Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Елена Ананьева

Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Панарин Иван Ананьев

Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников

Крым-Сарай, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Ананий Каллиников

Смерть
Неизвестно
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