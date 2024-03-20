Панарина (Астафьева) Агафья Кузьмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Астафьев Кузьма Егоров
Мать: Астафьева Арина Яковлева
Место жительства
С 1828
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Авдотья Ананьева
Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Елена Ананьева
Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Панарин Иван Ананьев
Отец ребёнка: Панарин Ананий Каллиников
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно