Филимон Олимпиев
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1751
Дата смертиПосле 1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1751
Отец: Олимпий Фролов
Мать: Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.
Сын: Пантелей Филимонов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Место жительства
С 1782 по 1821
Переведен до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д. Хутор Сабуров того же уезда.
Место жительства
С 1821
Тулубьево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Иванова
Это второй брак Филимона Олимпиева (год неизвестен). Первый был в 1764 г. с Агафьей Никитиной.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен до 3-й ревизии (1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Смерть
После 1821
Вероятно, умер в д. Тулубьево Веневского уезда Тульской губернии