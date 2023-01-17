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Филимон Олимпиев

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Место рождения

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1751

Дата смерти

После 1821

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1724 г.р.

Мать

Вычислено 1728 г.р.

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1751

Отец: Олимпий Фролов

Мать: Анисья Григорьева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.

Сын: Пантелей Филимонов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
С 1782 по 1821
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведен до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д. Хутор Сабуров того же уезда.
Место жительства
С 1821
Тулубьево, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Иванова

Это второй брак Филимона Олимпиева (год неизвестен). Первый был в 1764 г. с Агафьей Никитиной.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен до 3-й ревизии (1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Смерть
После 1821
Вероятно, умер в д. Тулубьево Веневского уезда Тульской губернии
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