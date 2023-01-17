Матрона Иванова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Васильева
Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.
Сын: Пантелей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Олимпиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Олимпиев
Это второй брак Филимона Олимпиева (год неизвестен). Первый был в 1764 г. с Агафьей Никитиной.
Место жительства
Неизвестно
Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д. Хутор Сабуров того же уезда.
Смерть
Неизвестно