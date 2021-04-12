Матрона Иванова
женский, родилась 1762, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
умерла Неизвестно
ОтецИван НикитинВычислено 1741 г.р.
МатьИрина ВасильеваВычислено 1743 г.р.
Супруги
Филимон ОлимпиевВычислено 1751 г.р.
Дети
Пантелей Филимонов27.07.1782 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Иван Никитин
Мать: Ирина Васильева
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филимон Олимпиев
Место жительства
Неизвестно
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.
Сын: Пантелей Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Олимпиев
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно