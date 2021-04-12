Матрона Иванова 1762 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрона Иванова

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась 1762, Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

умерла Неизвестно

Отец
Иван НикитинВычислено 1741 г.р.
Мать
Ирина ВасильеваВычислено 1743 г.р.
Супруги
Филимон ОлимпиевВычислено 1751 г.р.
Дети
Пантелей Филимонов27.07.1782 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Васильева

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Олимпиев

Это второй брак Филимона Олимпиева (год неизвестен). Первый был в 1764 г. с Агафьей Никитиной.

Место жительства
Неизвестно
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д. Хутор Сабуров того же уезда.

Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.

Сын: Пантелей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Олимпиев

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
Неизвестно

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