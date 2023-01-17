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Матрона Иванова

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Место рождения

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1741 г.р.

Мать

Вычислено 1743 г.р.

Муж

Вычислено 1751 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Иван Никитин

Мать: Ирина Васильева

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.07.1782 ст.

Сын: Пантелей Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Олимпиев

Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филимон Олимпиев

Это второй брак Филимона Олимпиева (год неизвестен). Первый был в 1764 г. с Агафьей Никитиной.
Место жительства
Неизвестно
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д. Хутор Сабуров того же уезда.
Смерть
Неизвестно
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