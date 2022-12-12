Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1821 г.р.

Мать

Вычислено 1723 г.р.

Жена

Вычислено 1743 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1741

Отец: Никита Павлов

Мать: Наталья Федорова

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрона Иванова

Мать ребёнка: Ирина Васильева

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Васильева

Это первый брак Ивана Никитина. Второй был с Агафьей Макаровой.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Неизвестно
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