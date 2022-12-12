Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1741
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1741
Отец: Никита Павлов
Мать: Наталья Федорова
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Иванова
Мать ребёнка: Ирина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Васильева
Это первый брак Ивана Никитина. Второй был с Агафьей Макаровой.
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д. Устье того же уезда.
Смерть
Неизвестно