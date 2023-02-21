Никита Павлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никита Павлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1721

Дата смерти

Около 1792

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1683 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721

Отец: Павел Петров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: Наталья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья Федорова

Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в с. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1792
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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