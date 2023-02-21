Никита Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1721
Дата смертиОколо 1792
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1721
Отец: Павел Петров
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: Наталья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья Федорова
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в с. Устье того же уезда.
Смерть
Около 1792