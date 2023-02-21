Наталья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиОколо 1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1741
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Павлов
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Смерть
Около 1789