Наталья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Около 1789

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1721 г.р.

Дети

Вычислено 1741 г.р.

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1741

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита Павлов

Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Взята в замужество из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии.
Смерть
Около 1789
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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