Ирина Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиОколо 1781
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Матрона Иванова
Отец ребёнка: Иван Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитин
Это первый брак Ивана Никитина. Второй был с Агафьей Макаровой.
Место жительства
Неизвестно
Цветково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Взята в замужество из с. Цветково Владимирского уезда Владимирской губернии.
Смерть
Около 1781