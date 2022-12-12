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Ирина Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Около 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1741 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Матрона Иванова

Отец ребёнка: Иван Никитин

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитин

Это первый брак Ивана Никитина. Второй был с Агафьей Макаровой.
Место жительства
Неизвестно
Цветково, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Взята в замужество из с. Цветково Владимирского уезда Владимирской губернии.
Смерть
Около 1781
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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