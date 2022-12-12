Олимпий Фролов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1724
Дата смертиОколо 1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Филимон Олимпиев
Мать ребёнка: Анисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) с семьей из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Смерть
Около 1772