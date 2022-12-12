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Олимпий Фролов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1724

Дата смерти

Около 1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1728 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Филимон Олимпиев

Мать ребёнка: Анисья Григорьева

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведен между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) с семьей из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Смерть
Около 1772
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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