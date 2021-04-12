Анисья Григорьева
женский, родилась Вычислено 1728
умерла 20.12.1793 ст., Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Супруги
Олимпий ФроловВычислено 1724 г.р.
Дети
Филимон ОлимпиевВычислено 1751 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Недьяково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олимпий Фролов
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Филимон Олимпиев
Отец ребёнка: Олимпий Фролов
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Около 1782
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
20.12.1793 ст.
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область