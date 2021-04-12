Анисья Григорьева Вычислено 1728 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисья Григорьева

Автор
МБ
Бухаркина М.

женский, родилась Вычислено 1728

умерла 20.12.1793 ст., Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Супруги
Олимпий ФроловВычислено 1724 г.р.
Дети
Филимон ОлимпиевВычислено 1751 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Недьяково, Заокский муниципальный район, Тульская область

Взята в замужество из с. Дьяково Алексинского уезда Тульской губернии.

Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Переведена между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) с семьей из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олимпий Фролов

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Филимон Олимпиев

Отец ребёнка: Олимпий Фролов

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Место жительства
Около 1782
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д.Хутор Сабуров того же уезда.

Смерть
20.12.1793 ст.
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область

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