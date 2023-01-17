Анисья Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1728
Дата смерти20.12.1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1728
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Филимон Олимпиев
Отец ребёнка: Олимпий Фролов
Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Около 1782
Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д.Хутор Сабуров того же уезда.
Место жительства
Неизвестно
Недьяково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Взята в замужество из с. Дьяково Алексинского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведена между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) с семьей из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олимпий Фролов
Смерть
20.12.1793 ст.