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Анисья Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1728

Дата смерти

20.12.1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Вычислено 1751 г.р.

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Филимон Олимпиев

Отец ребёнка: Олимпий Фролов

Куликовка, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Около 1782
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Переведена до 4-й ревизии (до 1782 г.) из д.Устье Епифанского уезда Тульской губернии в д.Хутор Сабуров того же уезда.
Место жительства
Неизвестно
Недьяково, Заокский муниципальный район, Тульская область
Взята в замужество из с. Дьяково Алексинского уезда Тульской губернии.
Место жительства
Неизвестно
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Переведена между 2-й и 3-й ревизиями (1747 г. и 1762 г.) с семьей из с. Куликовка Епифанского уезда Тульской губернии в д.Устье того же уезда.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олимпий Фролов

Смерть
20.12.1793 ст.
Сабуров, Куркинский муниципальный район, Тульская область
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