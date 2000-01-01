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Шипицын Афанасий Васильевич

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Шипицын Василий Трофимович

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1810

Сын: Шипицын Филат Афанасьевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шипицын Абрам Афанасьевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шипицын Дементий Афанасьевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Афанасьевна

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Иван Афанасьевич

Мать ребёнка: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына ?

Смерть
Неизвестно
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