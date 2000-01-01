Шипицын Афанасий Васильевич
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Шипицын Василий Трофимович
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шипицын Филат Афанасьевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шипицын Абрам Афанасьевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шипицын Дементий Афанасьевич
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Афанасьевна
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шипицына ?
Смерть
Неизвестно