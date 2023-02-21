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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Шипицын Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1798

Сын: Шипицын Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1813

Сын: Шипицын Наум Васильевич

Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Василий Трофимович

Смерть
До 1850
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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