Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шипицын Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1798
Сын: Шипицын Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Шипицын Василий Трофимович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол