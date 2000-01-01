Шипицын Дементий Афанасьевич
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1823
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1823
Отец: Шипицын Афанасий Васильевич
Мать: Шипицына ?
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Варвара Дементьевна
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Дементьевна
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шипицын Дмитрий Дементьевич
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Чугунова Зиновья Дементьевна
Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол