Шипицын Дементий Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицын Дементий Афанасьевич

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1823

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Шипицын Афанасий Васильевич

Мать: Шипицына ?

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Варвара Дементьевна

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Дементьевна

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шипицын Дмитрий Дементьевич

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Чугунова Зиновья Дементьевна

Мать ребёнка: Шипицына Анисья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Анисья Васильевна

Смерть
1847
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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