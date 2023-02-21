Чугунова (Шипицына) Зиновья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чугунова (Шипицына) Зиновья Дементьевна

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Шипицын Дементий Афанасьевич

Мать: Шипицына Анисья Васильевна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1876

Сын: Чугунов Гаврила Степанович

Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Александра Степановна

Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Фекла Степановна

Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович

д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1889

Сын: Чугунов Федор Степанович

Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чугунов Степан Михайлович

Смерть
Неизвестно
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