Чугунова (Шипицына) Зиновья Дементьевна
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1876
Сын: Чугунов Гаврила Степанович
Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Александра Степановна
Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Фекла Степановна
Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович
д. Мельникова Тарского у Тобольской губернии
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Чугунов Степан Михайлович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно