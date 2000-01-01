Шипицына ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1810
Сын: Шипицын Филат Афанасьевич
Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1819
Сын: Шипицын Абрам Афанасьевич
Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1823
Сын: Шипицын Дементий Афанасьевич
Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Матрена Афанасьевна
Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1850
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол