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Шипицына ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Шипицын Филат Афанасьевич

Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1819

Сын: Шипицын Абрам Афанасьевич

Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1823

Сын: Шипицын Дементий Афанасьевич

Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Матрена Афанасьевна

Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1830

Сын: Шипицын Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Шипицын Афанасий Васильевич

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Афанасий Васильевич

Смерть
До 1850
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
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