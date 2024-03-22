Мазин Сазонт Гаврилов
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти04.03.1822
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Мазин Гаврила
Мать: ?
Бракосочетание
16.05.1798
Жена: Матрона Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1799
Сын: Мазин Михаил Сазонов
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
06.10.1801
Сын: Мазин Фома Сазонтов
Мать ребёнка: Матрона Иванова
Бракосочетание
24.01.1804
Жена: Агрипина Ильина
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1807
Мать ребёнка: Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
10.03.1809
Мать ребёнка: Агрипина Ильина
Рождение ребёнка
До 1840
Сын: Трофим Сазонтов
Мать ребёнка: Агрипина Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Гаврилова
Смерть
04.03.1822