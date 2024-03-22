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Мазин Сазонт Гаврилов

Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1784

Дата смерти

04.03.1822

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Мазин Гаврила

Мать: ?

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1798

Жена: Матрона Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1799

Сын: Мазин Михаил Сазонов

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.10.1801

Сын: Мазин Фома Сазонтов

Мать ребёнка: Матрона Иванова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.01.1804

Жена: Агрипина Ильина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.02.1807

Сын: Мазин Евстафий Сазонтов

Мать ребёнка: Агрипина Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.03.1809

Сын: Мазин Кодратий Сазонов

Мать ребёнка: Агрипина Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1840

Сын: Трофим Сазонтов

Мать ребёнка: Агрипина Ильина

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Гаврилова

Смерть
04.03.1822
Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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